NYT: Трамп может негласно поставлять ВСУ оружие США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант скрытой передачи вооружений Украине посредством европейских государств. Об этом информирует The New York Times, ссылаясь на собственные информированные источники.
Как отмечается в публикации, США могут организовать поставки оружия и боеприпасов для украинской армии через страны НАТО, выступающие в роли номинальных покупателей. Для реализации данной схемы якобы планируется создание специального финансового инструмента, который будет контролироваться главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, генералом Алексом Гринкевичем.
По замыслу американских властей, военная техника и боеприпасы будут поставляться Украине, а оплата и сопутствующие финансовые операции будут осуществляться через структуры Евросоюза.
Ранее издание Politico сообщало, что Трамп может поставить Киеву военную помощь на сотни миллионов долларов.