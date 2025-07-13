NYT: Трамп может негласно поставлять ВСУ оружие США

Как отмечается в публикации, США могут организовать поставки оружия и боеприпасов для украинской армии через страны НАТО, выступающие в роли номинальных покупателей. Для реализации данной схемы якобы планируется создание специального финансового инструмента, который будет контролироваться главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, генералом Алексом Гринкевичем.