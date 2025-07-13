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NYT: Трамп может негласно поставлять ВСУ оружие США

Оплата и сопутствующие финансовые операции будут осуществляться через структуры Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант скрытой передачи вооружений Украине посредством европейских государств. Об этом информирует The New York Times, ссылаясь на собственные информированные источники.

Как отмечается в публикации, США могут организовать поставки оружия и боеприпасов для украинской армии через страны НАТО, выступающие в роли номинальных покупателей. Для реализации данной схемы якобы планируется создание специального финансового инструмента, который будет контролироваться главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, генералом Алексом Гринкевичем.

По замыслу американских властей, военная техника и боеприпасы будут поставляться Украине, а оплата и сопутствующие финансовые операции будут осуществляться через структуры Евросоюза.

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп может поставить Киеву военную помощь на сотни миллионов долларов.

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