Бывший премьер-министр Британии Джонсон спел в караоке в ночном клубе

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спел в караоке в ночном клубе Anema e Core на острове Капри в Италии. Об этом пишет издание The Sun.
По его данным, политик был замечен со своей женой Кэрри Джонсон и новорожденной дочерью. 61-летний Джонсон махал британским флагом и пил шампанское прямо из бутылки, на которой было изображено его фото.
Для выхода на публику политик выбрал светлые полосатые шорты, черную футболку и сомбреро.
Ранее Борис Джонсон назвал Эммануэля Макрона организатором миграционного кризиса Британии. Джонсон утверждает, что миграционный кризис нагнетается, чтобы вынудить Британию вернуться в ЕС.
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