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Россияне массово сдают билеты на азербайджанский фестиваль

Организаторы популярного музыкального фестиваля в Баку столкнулись с волной возврата билетов после решения Министерства культуры Азербайджана исключить всех российских исполнителей из программы мероприятия.

Организаторы популярного музыкального фестиваля в Баку столкнулись с волной возврата билетов после решения Министерства культуры Азербайджана исключить всех российских исполнителей из программы мероприятия.

Изначально в шоу должны были участвовать такие звезды, как «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу и Стас Пьеха, но их заменили на малоизвестных азербайджанских артистов.

Российские туристы, купившие билеты по цене от 4 000 до 226 500 рублей за день, массово отказываются от поездки, так как узнают лишь 4−6 исполнителей из более чем 30 заявленных. Организаторы, осознав потерю значительной части прибыли, пытаются срочно пригласить музыкантов из стран СНГ, популярных у российской публики.

Многие отмечают, что информация на официальных ресурсах до сих пор не везде обновлена, что вводит зрителей в заблуждение.

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