Россияне массово сдают билеты на азербайджанский фестиваль

Российские туристы, купившие билеты по цене от 4 000 до 226 500 рублей за день, массово отказываются от поездки, так как узнают лишь 4−6 исполнителей из более чем 30 заявленных. Организаторы, осознав потерю значительной части прибыли, пытаются срочно пригласить музыкантов из стран СНГ, популярных у российской публики.