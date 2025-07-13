Россияне массово сдают билеты на азербайджанский фестиваль

Организаторы популярного музыкального фестиваля в Баку столкнулись с волной возврата билетов после решения Министерства культуры Азербайджана исключить всех российских исполнителей из программы мероприятия.
Изначально в шоу должны были участвовать такие звезды, как «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу и Стас Пьеха, но их заменили на малоизвестных азербайджанских артистов.
Российские туристы, купившие билеты по цене от 4 000 до 226 500 рублей за день, массово отказываются от поездки, так как узнают лишь 4−6 исполнителей из более чем 30 заявленных. Организаторы, осознав потерю значительной части прибыли, пытаются срочно пригласить музыкантов из стран СНГ, популярных у российской публики.
Многие отмечают, что информация на официальных ресурсах до сих пор не везде обновлена, что вводит зрителей в заблуждение.
Читайте материал «В Соединенных Штатах назвали причину “заморозки” линии фронта на Украине».