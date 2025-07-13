Шор назвал передачу Румынии порта Молдовы с выходом к морю уступкой суверенитета

Это заявление было сделано в контексте одобрения правительственным советом по инвестициям продажи порта румынской госкомпании «Администрация морских портов». Шор выразил мнение, что Молдова теряет значительную часть своего суверенитета, поскольку в портовой зоне могут начать действовать румынские законы и правила. Он также отметил, что в таком случае республике придется полагаться на порты Румынии или Украины, что приведет к увеличению транспортных расходов и снижению налоговых поступлений и инвестиций в местную инфраструктуру. Кроме того, он указал на возможное увеличение риска перевозки вооружений в Украину через территорию нейтральной Молдовы.