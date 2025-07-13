Шор назвал передачу Румынии порта Молдовы с выходом к морю уступкой суверенитета

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор охарактеризовал планы молдавских властей передать порт Джурджулешты, единственный выход страны к Черному морю, под внешнее управление как уступку суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.
Это заявление было сделано в контексте одобрения правительственным советом по инвестициям продажи порта румынской госкомпании «Администрация морских портов». Шор выразил мнение, что Молдова теряет значительную часть своего суверенитета, поскольку в портовой зоне могут начать действовать румынские законы и правила. Он также отметил, что в таком случае республике придется полагаться на порты Румынии или Украины, что приведет к увеличению транспортных расходов и снижению налоговых поступлений и инвестиций в местную инфраструктуру. Кроме того, он указал на возможное увеличение риска перевозки вооружений в Украину через территорию нейтральной Молдовы.
Порт Джурджулешты находится в 133 км от Черного моря на слиянии рек Прут и Дунай и был построен в 2006 году после передачи Украиной 430 м береговой полосы взамен участка автомобильной дороги у села Паланка. В порту имеются нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. т, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 100% капитала компании Danube Logistics, управлявшей портом, и теперь ищет покупателя на эту компанию.
Инициативу перепродажи порта подвергли критике и другие оппозиционные партии, требуя его возвращения в государственную собственность. Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин напомнил о противодействии со стороны Румынии и Украины при строительстве порта, когда эти страны обещали Молдове льготные условия доставки грузов через свои порты в обмен на отказ от строительства собственной гавани. -0-