Дума рассмотрит законопроект о гражданских женах бойцов ВС РФ

Гражданские жены погибших бойцов смогут официально претендовать на льготы и наследство.
Во вторник, 15 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволит гражданским женам погибших участников спецоперации (СВО) получать меры государственной поддержки наравне с официальными супругами. Документ находился на рассмотрении более полутора лет из-за серьезных разногласий между законодателями, однако в итоге достигнут компромисс.
«Гражданский брак погибших бойцов не будет признаваться законным, однако их вдовы получат все льготы, предусмотренные для официальных супругов. Авторы инициативы предложили дополнить закон “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ” статьей 14 — о праве “установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства”, — пишет “Коммерсант”.
По сведениям издания, суд сможет признать отношения брачными, если гражданские супруги прожили совместно не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее одного года. Признание судом гражданского брака позволит женщинам погибших бойцов претендовать на наследство и льготы.
Как сообщало URA.RU ранее, законопроект, предоставляющий гражданским женам погибших участников СВО право на наследство и социальные льготы, был внесен в Госдуму 30 января 2024 года по поручению президента РФ. Инициатива предусматривала судебное подтверждение факта совместного проживания для получения выплат и наследства. Ранее уже были введены аналогичные меры поддержки, в частности, разрешение пользоваться автомобилями погибших военнослужащих до вступления в наследство.