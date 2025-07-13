Дума рассмотрит законопроект о гражданских женах бойцов ВС РФ

Как сообщало URA.RU ранее, законопроект, предоставляющий гражданским женам погибших участников СВО право на наследство и социальные льготы, был внесен в Госдуму 30 января 2024 года по поручению президента РФ. Инициатива предусматривала судебное подтверждение факта совместного проживания для получения выплат и наследства. Ранее уже были введены аналогичные меры поддержки, в частности, разрешение пользоваться автомобилями погибших военнослужащих до вступления в наследство.