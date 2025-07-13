Макрон: Париж ускорит наращивание расходов на оборону

«Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году, — сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X. — Дополнительные €3,5 млрд будут направлены на оборону в 2026 году, еще €3 млрд — в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит €64 млрд».