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Макрон: Париж ускорит наращивание расходов на оборону

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Франции намерены в ближайшие годы ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят €64 млрд, что в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны.

Источник: Reuters

«Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году, — сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X. — Дополнительные €3,5 млрд будут направлены на оборону в 2026 году, еще €3 млрд — в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит €64 млрд».

Военные расходы республики, согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, составляют €50,5 млрд. В 2017 году, когда Макрон был избран президентом Франции, расходы на оборону составляли €32,3 млрд.

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