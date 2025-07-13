В Госдуме предложили запретить показ бездетных женщин в кино

Виталий Милонов, депутат Госдумы, выступил с инициативой ограничить демонстрацию в фильмах и сериалах успешных бездетных женщин. По мнению парламентария, подобные образы негативно влияют на молодежь, формируя «чудовищную инфантильность» и откладывание создания семьи.
Милонов раскритиковал современных молодых людей, которые, по его словам, «заводят котиков и катаются на самокатах», вместо того чтобы строить семью. Особое недовольство депутата вызвали образы «бизнес-вумен под 40 без детей», которые, по его мнению, пропагандируют ложные ценности.
Парламентарий предложил ввести для таких персонажей такие же ограничения, как для демонстрации курения в кино.
Инициатива появилась на фоне статистики, показывающей рост среднего возраста вступления в брак в России. За последние пять лет он увеличился с 30,7 до 33,2 лет у женщин и с 32,8 до 35,3 лет у мужчин. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением социальных приоритетов и экономическими факторами.
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