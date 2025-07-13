В Госдуме предложили запретить показ бездетных женщин в кино

Инициатива появилась на фоне статистики, показывающей рост среднего возраста вступления в брак в России. За последние пять лет он увеличился с 30,7 до 33,2 лет у женщин и с 32,8 до 35,3 лет у мужчин. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением социальных приоритетов и экономическими факторами.