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Китай готов вместе с РФ планировать направления будущего развития ШОС

На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Ван И отметил важность ШОС как площадки для всестороннего стратегического сотрудничества, поддержки многосторонности, укрепления практического взаимодействия и солидарности Глобального Юга.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выразил готовность к сотрудничеству с Россией в плане определения направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации взаимодействия во всех сферах. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Ван И отметил важность ШОС как площадки для всестороннего стратегического сотрудничества, поддержки многосторонности, укрепления практического взаимодействия и солидарности Глобального Юга. Он также напомнил, что Китай в настоящее время занимает пост председателя ШОС.

Ван И подчеркнул готовность к совместной работе с Россией и другими государствами-членами в подготовке к саммиту в Тяньцзине, а также в планировании будущего развития и активизации сотрудничества во всех областях с целью повышения уровня организации. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, а позднее к ней присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран. -0-

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