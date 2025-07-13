Военнослужащие из Молдавии, направленные на Украину по договоренности президента республики Майи Санду с главой киевского режима Владимиром Зеленским, погибли в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Молдовsky» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, еще двое ранены», — говорится в сообщении.
Согласно данным канала, молдавские военные погибли в конце июня в результате удара по полигону Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. Там военнослужащие из республики проходили подготовку в рамках договоренностей между странами.
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