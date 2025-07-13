Обстоятельства произошедшего остаются неясными, однако родственники украинских солдат пролили свет на ситуацию. По их словам, причиной трагедии с Гладченко стал поступок отца, доведенного до отчаяния из-за значительных потерь. Утверждается, что командование ВСУ распорядилось скрыть истинную причину, опасаясь ответной реакции со стороны других родственников.