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Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России

США также собираются продать европейским союзникам большое количество оружия для Украины. Кроме этого, Грэм рассказал о «самом жестком пакете санкций», который скоро примет конгресс.

Источник: AP 2024

Европа собирается предоставить Украине только проценты по замороженным российским активам, а министр финансов США Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах, заявил сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм (внесен в российский перечень «террористов и экстремистов») в интервью CBS News.

«Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент настаивает на более радикальных мерах», — сказал Грэм.

Кроме этого, по его словам, США намерены продать Европе большое количество оружия. «В ближайшее время будет представлен план масштабных продаж американского вооружения европейским союзникам, которое в итоге поможет Украине», — поделился сенатор.

Как уточнил Грэм, конгресс США в ближайшее время примет «самый значительный в истории США пакет санкций», который предоставит президенту Дональду Трампу «беспрецедентные рычаги давления». Среди главных целей будут Китай, Индия и Бразилия, отметил сенатор.

«Это настоящая кувалда в руках президента Трампа, чтобы положить конец этой войне», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России в понедельник, 14 июля. Он также сообщил, что окончательное решение о введении новых санкций против Москвы остается за ним.

Помимо этого, президент США тогда раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил он.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них около $5−6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе, в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия считает использование своих заблокированных активов воровством.

Москва также выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

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