Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России

Помимо этого, президент США тогда раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил он.