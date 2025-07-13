Немецкий оборонный гигант назвал конфликт на Украине двигателем роста компании

«Наша цель — увеличить выручку к 2030 году до 40−50 миллиардов евро», — заявил Паппергер.
На Украине уже строится завод по производству боеприпасов, а также планируется поставка новых боевых машин пехоты Lynx, которые украинские военные тестируют вне зоны боевых действий. В будущем Lynx будут производиться и на Украине.
Rheinmetall также получает заказы от бундесвера и других стран, с общим потенциалом заказов на сумму до 70 миллиардов евро в ближайшие 12 месяцев. Паппергер сообщил о переговорах по закупке 6−7 тысяч единиц техники, включая танки Leopard 2 и БМП Puma и Boxer.
«В целом для Rheinmetall существует потенциал заказов на сумму до 70 миллиардов евро в течение следующих 12 месяцев», — подчеркнул Паппергер, говоря только о заказах из Германии.
Компания планирует построить новые сталелитейные заводы, чтобы справиться с растущими заказами. Rheinmetall стал одним из крупнейших поставщиков военной техники в Европе благодаря поставкам вооружений Украине. В первом квартале 2025 года оборот компании вырос на 46% по сравнению с прошлым годом, что превысило ожидания рынка.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер, заявил, что склады оружия в Европе и на Украине полностью опустели. Он также отметил, что компания продолжит получать выгоду даже в случае прекращения боевых действий на Украине, поскольку спрос на вооружение в Европе останется высоким.