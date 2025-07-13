Немецкий оборонный гигант назвал конфликт на Украине двигателем роста компании

Немецкая компания Rheinmetall намерена увеличить объём продаж до 40−50 миллиардов евро к 2030 году, что в десять раз больше, чем в 2021 году, до начала конфликта на Украине. Глава компании Армин Паппергер заявил в интервью газете Bild, что текущая ситуация является «двигателем роста» для концерна.