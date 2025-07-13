Пушилин рассказал, что даст ВС России освобождение Зелёной Долины в ДНР

«После освобождения Зелёной Долины на Краснолиманском направлении (появилось) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным», — отметил он в своём телеграм-канале.
По словам Пушилина, Зелёная Долина — это один из тех населённых пунктов, которые играют большую роль в продвижении российских бойцов. К ним он также отнёс Николаевку, Толстой и Карл Маркс в ДНР.
Напомним, что об освобождении Зелёной Долины Минобороны сообщило 11 июля. Взять посёлок под контроль позволили активные действия группировки войск «Запад». Зелёная Долина находится близ Краматорска. До 1945 года называлось Злодеевка.