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Пушилин рассказал, что даст ВС России освобождение Зелёной Долины в ДНР

Освобождение Зелёной Долины в ДНР даёт российским войскам больше возможностей для нарушения логистики ВСУ. Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«После освобождения Зелёной Долины на Краснолиманском направлении (появилось) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным», — отметил он в своём телеграм-канале.

По словам Пушилина, Зелёная Долина — это один из тех населённых пунктов, которые играют большую роль в продвижении российских бойцов. К ним он также отнёс Николаевку, Толстой и Карл Маркс в ДНР.

Напомним, что об освобождении Зелёной Долины Минобороны сообщило 11 июля. Взять посёлок под контроль позволили активные действия группировки войск «Запад». Зелёная Долина находится близ Краматорска. До 1945 года называлось Злодеевка.