Макрон объявил о двукратном увеличении военного бюджета Франции к 2027 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны к 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, что вдвое больше, чем в 2017 году. Он отметил, что в 2017 году бюджет составлял 32 миллиарда евро, и по закону о военном планировании его планировалось удвоить к 2030 году.