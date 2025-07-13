Макрон объявил о двукратном увеличении военного бюджета Франции к 2027 году

Однако это произойдёт уже к 2027 году. Макрон сделал это заявление в своем ежегодном обращении к вооружённым силам накануне Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция проходила на официальном аккаунте Елисейского дворца.
«В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро», — сказал Макрон.
Ранее Макрон сообщил, что Франция и Великобритания намерены направить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. По его словам, совместный франко-британский контингент станет ключевым элементом международной миссии, которая будет следить за соблюдением условий перемирия, с возможностью привлечения других европейских стран. Ожидается, что эти силы будут действовать, в том числе под руководством НАТО.