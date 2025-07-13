Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон объявил о двукратном увеличении военного бюджета Франции к 2027 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны к 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, что вдвое больше, чем в 2017 году. Он отметил, что в 2017 году бюджет составлял 32 миллиарда евро, и по закону о военном планировании его планировалось удвоить к 2030 году.

Источник: Life.ru

Однако это произойдёт уже к 2027 году. Макрон сделал это заявление в своем ежегодном обращении к вооружённым силам накануне Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция проходила на официальном аккаунте Елисейского дворца.

«В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро», — сказал Макрон.

Ранее Макрон сообщил, что Франция и Великобритания намерены направить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. По его словам, совместный франко-британский контингент станет ключевым элементом международной миссии, которая будет следить за соблюдением условий перемирия, с возможностью привлечения других европейских стран. Ожидается, что эти силы будут действовать, в том числе под руководством НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше