Зеленский объявил о планах новых ударов по российской территории

В ответ на эти заявления российский дипломат Родион Мирошник призвал международное сообщество осудить удары по гражданским объектам, назвав такие действия Киева незаконными. Он подчеркнул, что Россия будет реагировать на все угрозы и продолжит ослабление военного потенциала Украины.