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Зеленский объявил о планах новых ударов по российской территории

Владимир Зеленский заявил о намерении продолжить атаки на российскую территорию.

Владимир Зеленский заявил о намерении продолжить атаки на российскую территорию. В своем телеграм-канале после совещания с военным командованием украинский политик сообщил о подготовке новых дальнобойных ударов.

«Наши подразделения будут переносить противостояние на российскую территорию», — написал Зеленский, отметив, что российские наступательные действия, по его мнению, не достигают поставленных целей.

Он утверждает, что ВСУ успешно сдерживают атаки противника.

В ответ на эти заявления российский дипломат Родион Мирошник призвал международное сообщество осудить удары по гражданским объектам, назвав такие действия Киева незаконными. Он подчеркнул, что Россия будет реагировать на все угрозы и продолжит ослабление военного потенциала Украины.

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