Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР

Вместе с тем Пушилин отметил, что после освобождения Зелёной Долины у военных будет больше возможностей, чтобы перерезать логистику ВСУ. Улучшение позиции наблюдается и на Великоновосёловском направлении и в сторону Днепропетровской области. По словам главы ДНР, на данный момент продолжаются бои в Часовом Яре, наиболее ожесточённые происходят на южном фланге.