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Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР

Российские военные уверенно продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР и продолжают укреплять свои позиции. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«На Красноармейском направлении продолжается охват населённого пункта, и мы видим действия противника, который постоянно пытается контратаковать. Но тем не менее наши подразделения уверенно продвигаются вперёд. Это касается и Константиновского направления, где есть положительные тенденции в районе населённого пункта Яблоновка», — сказал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем Пушилин отметил, что после освобождения Зелёной Долины у военных будет больше возможностей, чтобы перерезать логистику ВСУ. Улучшение позиции наблюдается и на Великоновосёловском направлении и в сторону Днепропетровской области. По словам главы ДНР, на данный момент продолжаются бои в Часовом Яре, наиболее ожесточённые происходят на южном фланге.

Тем временем Владимир Зеленский на совещании с военными анонсировал новые дальнобойные удары по России. По его словам, ВСУ будут «делать всё для переноса войны на российскую территорию».