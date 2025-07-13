Начальник Военной академии сказал, кто сможет применять «Орешник» в Беларуси

«Если такой образец планируется к поставке на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь, наши военнослужащие будут применять этот образец вооружения, соответственно, проводится целый комплекс подготовки специалистов с выездом в Российскую Федерацию, в том числе организуются курсы на нашей территории», — сказал Горбатенко.