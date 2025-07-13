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Начальник Военной академии сказал, кто сможет применять «Орешник» в Беларуси

Начальник Военной академии объяснил, кто сможет применять «Орешник» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Военной академии Андрей Горбатенко в эфире телеканала СТВ объяснил, кто сможет применять «Орешник» в Беларуси. Напомним, в начале июля 2025-го президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первые позиции «Орешника» будут в Беларуси к концу года.

Отвечая на такой вопрос, начальник академии отметил стратегическую дружбу с Россией.

«Если такой образец планируется к поставке на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь, наши военнослужащие будут применять этот образец вооружения, соответственно, проводится целый комплекс подготовки специалистов с выездом в Российскую Федерацию, в том числе организуются курсы на нашей территории», — сказал Горбатенко.

Кроме того, начальник Военной академии отметил, что уже реализован комплекс мероприятий по передовым образцам вооружения, уже находящихся в ракетных войсках, артиллерии Вооруженных Сил страны.

«Сейчас специалисты есть, уже есть свои инструкторы, которые могут готовить на данные образцы вооружения», — подчеркнул Андрей Горбатенко.

Тем временем директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.

Также дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.

Ранее мы писали, что врачи назвали ягоды, овощи, фрукты и орехи белорусских лесов и огородов с максимальным содержание мощных антиоксидантов, борющихся с онкологией.

А дочь Александра Тихановича разместила трогательное видео в его 73-й день рождения.

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