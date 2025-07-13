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Канцлер Германии: США ударят по самому больному месту немецкого экспортного сектора

Фридрих Мерц отметил, что в таком случае большая часть усилий в экономической политике будет отодвинута на второй план, поскольку это событие затмит все остальные вопросы и ударит по наиболее уязвимой части экономики.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если США введут 30-процентные пошлины, это значительно повлияет на немецкий экспортный сектор, который уже испытывает трудности. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.

Фридрих Мерц отметил, что в таком случае большая часть усилий в экономической политике будет отодвинута на второй план, поскольку это событие затмит все остальные вопросы и ударит по наиболее уязвимой части экономики.

Мерц также сообщил о намерениях совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен использовать оставшееся время до 1 августа для поиска взаимоприемлемого решения. Он указал на наличие прецедентов для достижения таких «здравых» решений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом существующие секторальные пошлины останутся в силе. В своем сообщении он также добавил, что если ЕС решит повысить свои пошлины на американские товары, то США увеличат свои пошлины на соответствующую сумму. -0-

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