Канцлер Германии: США ударят по самому больному месту немецкого экспортного сектора

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом существующие секторальные пошлины останутся в силе. В своем сообщении он также добавил, что если ЕС решит повысить свои пошлины на американские товары, то США увеличат свои пошлины на соответствующую сумму. -0-