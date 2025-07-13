Замглавы Пентагона Колби написал секретную записку главе минобороны США

Замглавы Пентагона Элбридж Колби написал секретную записку в адрес главы минобороны США Пита Хегсета, в которой предупредил, что запросы Киева на оружие могут истощить американские запасы. Об этом пишет Wall Street Journal.
По данным издания, в документе содержатся данные о потребностях Украины и наличии вооружения у Соединенных Штатов для собственных нужд. Записка стала спусковым механизмом недавней заморозки поставок вооружений киевскому режиму, говорится в публикации.
Издание отмечает, что Колби высказывается за переориентацию армии США на противодействие КНР. По словам его соратника Уэсса Митчелла, замглавы Пентагона, считает необходимым расставить приоритеты и сакцентировать внимание на главной угрозе, даже если придется пойти на компромисс в других регионах.
Ранее NYT писало, что Дональд Трамп может негласно поставлять ВСУ оружие США. Оплата и сопутствующие финансовые операции будут осуществляться через структуры Евросоюза.