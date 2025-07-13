Замглавы Пентагона Колби написал секретную записку главе минобороны США

Издание отмечает, что Колби высказывается за переориентацию армии США на противодействие КНР. По словам его соратника Уэсса Митчелла, замглавы Пентагона, считает необходимым расставить приоритеты и сакцентировать внимание на главной угрозе, даже если придется пойти на компромисс в других регионах.