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Американский сенатор высказался о важном заявлении Трампа по России

Американский сенатор Линдси Грэм* в интервью CBS News заявил, что ожидаемое заявление президента Дональда Трампа о России может касаться судьбы замороженных российских активов.

Американский сенатор Линдси Грэм* (*- внесен в России в список террористов и экстремистов).в интервью CBS News заявил, что ожидаемое заявление президента Дональда Трампа о России может касаться судьбы замороженных российских активов. Политик призвал следить за развитием событий в этом вопросе, не раскрывая конкретных деталей.

«Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. отметил Грэм*. Он добавил: “Министр финансов Бессент предлагает более радикальные меры”. Политик также анонсировал масштабные поставки американского оружия европейским союзникам, что косвенно может усилить поддержку Киева.

Ранее Трамп выразил разочарование действиями Москвы, пообещав сделать важное заявление о дальнейших шагах Вашингтона в отношении России.

Эти высказывания прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о возможной конфискации российских активов для помощи Украине.

* — * Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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