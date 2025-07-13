Американский сенатор высказался о важном заявлении Трампа по России

Американский сенатор Линдси Грэм* (*- внесен в России в список террористов и экстремистов).в интервью CBS News заявил, что ожидаемое заявление президента Дональда Трампа о России может касаться судьбы замороженных российских активов. Политик призвал следить за развитием событий в этом вопросе, не раскрывая конкретных деталей.