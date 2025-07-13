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Массовое отравление водой в Дагестане: зафиксировано более 300 случаев заражения

По информации Минздрава региона, за последние четыре дня зарегистрировано 372 случая с симптомами кишечной инфекции. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. В больницу поступили 110 человек, из них большинство — дети.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Магарамкентском районе Дагестана более 100 человек, среди которых много детей, были госпитализированы после массового отравления питьевой водой. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Минздрава региона, за последние четыре дня зарегистрировано 372 случая с симптомами кишечной инфекции. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. В больницу поступили 110 человек, из них большинство — дети.

Предполагается, что заражение произошло через воду. Республиканское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в Магарамкентском районе. Прокуратура Дагестана начала проверку. -0-