«Отнесся ко мне по-доброму». Амалия Сухан про Лукашенко и победу в детском конкурсе на «Славянском базаре»

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юная белоруска Амалия Сухан в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, что почувствовала, получив на «Славянском базаре в Витебске» награду из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
По традиции на «Славянском базаре в Витебске» Президент вручил Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса. Это был очень трогательный момент для победительницы Амалии Сухан.
«Он отнесся ко мне очень по-доброму, и волнение все пропало, несмотря на то что я стояла на такой большой сцене, перед таким большим количеством людей с главой государства и получила такую большую награду, которую я зарабатывала для нашей страны», — рассказала Амалия Сухан. -0-