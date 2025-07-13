«Отнесся ко мне по-доброму». Амалия Сухан про Лукашенко и победу в детском конкурсе на «Славянском базаре»

«Он отнесся ко мне очень по-доброму, и волнение все пропало, несмотря на то что я стояла на такой большой сцене, перед таким большим количеством людей с главой государства и получила такую большую награду, которую я зарабатывала для нашей страны», — рассказала Амалия Сухан. -0-