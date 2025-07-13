Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RS: Трамп часто руководствуется эмоциями в отношениях с РФ насчет Украины

Поведение президента США может быть вызвано тактикой торга в переговорах, считают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в вопросе конфликта на Украине часто не сдерживает эмоции и делает заявления, которые противоречат друг другу, пишет Responsible Statecraft.

Автор статьи отмечает, что Трамп пришел к власти, критикуя «вечные войны», однако всплеск эмоций, в том числе в адрес президента РФ Владимира Путина, или жажда демонстрации силы, могут возродить осуждаемую Трампом политику.

В публикации также не исключается, что поведение Трампа может быть вызвано тактикой торга в переговорах. Кроме того, приближенные главы Белого дома могут использовать перемены в настроении президента, чтобы подтолкнуть Вашингтон к долгой конфронтации с Москвой, указали журналисты.

Напомним, президент США анонсировал, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление по России. Немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники, заявило, что в Киеве с обеспокоенностью ожидают заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше