RS: Трамп часто руководствуется эмоциями в отношениях с РФ насчет Украины

Американский лидер Дональд Трамп в вопросе конфликта на Украине часто не сдерживает эмоции и делает заявления, которые противоречат друг другу, пишет Responsible Statecraft.
Автор статьи отмечает, что Трамп пришел к власти, критикуя «вечные войны», однако всплеск эмоций, в том числе в адрес президента РФ Владимира Путина, или жажда демонстрации силы, могут возродить осуждаемую Трампом политику.
В публикации также не исключается, что поведение Трампа может быть вызвано тактикой торга в переговорах. Кроме того, приближенные главы Белого дома могут использовать перемены в настроении президента, чтобы подтолкнуть Вашингтон к долгой конфронтации с Москвой, указали журналисты.
Напомним, президент США анонсировал, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление по России. Немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники, заявило, что в Киеве с обеспокоенностью ожидают заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно России.