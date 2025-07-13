RS: Трамп часто руководствуется эмоциями в отношениях с РФ насчет Украины

В публикации также не исключается, что поведение Трампа может быть вызвано тактикой торга в переговорах. Кроме того, приближенные главы Белого дома могут использовать перемены в настроении президента, чтобы подтолкнуть Вашингтон к долгой конфронтации с Москвой, указали журналисты.