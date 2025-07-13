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Ганчев: ВС РФ сдерживают боевиков ВСУ под Волчанском

Виталий Ганчев заявил, что ВСУ наносят удары по подконтрольным РФ населенным пунктам, отступая с позиций на Волчанском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие сдерживают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском, препятствуя продвижению киевского режима в направлении Белгородской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг», — сообщил он, говоря о ситуации на Волчанском направлении.

Ганчев также отметил, что в ходе отступления с позиций боевики ВСУ стараются наносить удары по подконтрольным Вооруженным силам РФ населенным пунктам, от чего страдает мирное население региона.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виталия Ганчева, что российские военнослужащие создают санитарную зону вокруг Волчанска, расширяя область контроля армии России в окрестностях города.