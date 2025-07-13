Танки Abrams M1, переданные Украине странами НАТО, уступают современному российскому противотанковому вооружению, сообщает издание The National Interest.
В публикации отмечается, что устаревшие модификации M1, поставленные на Украину, испытывают значительные трудности в противостоянии с более продвинутым российским арсеналом противотанкового вооружения.
Согласно приведенным данным, около 87% парка основных боевых танков M1 Abrams, переданных Украине, были уничтожены, захвачены или утрачены после их первого развертывания на линии соприкосновения.
Неэффективность этих танков на передовой обусловлена рядом факторов, включая отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки, дефицит квалифицированных специалистов, нехватку личного состава и техники, подчеркивается в статье.
Ранее стало известно, что армия США намерена оснастить танки Abrams и БМП дополнительными защитными экранами, неофициально известными как «мангалы».