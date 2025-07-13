Макрон: Франция начнёт диалог с ЕС по вопросу использования её ядерного арсенала

«Чтобы дать полную оценку роли нашего ядерного оружия для коллективной безопасности, я поставил задачу нашему министру обороны начать стратегический диалог с теми нашими европейскими партнёрами, кто к этому готов. Я вернусь к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс», — сообщил Макрон.