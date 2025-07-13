Путин заявил, что Российская Федерация будет суверенной, либо ее не будет вообще

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сделал принципиальное заявление о будущем страны. «Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул глава государства.
В ходе беседы Путин также рассказал о подготовке своего знаменитого выступления на Мюнхенской конференции 2007 года, когда он полностью переписал речь во время перелета, чтобы донести до Запада необходимость уважительных отношений между странами.
Президент поделился личными воспоминаниями о влиянии родителей, простых людей, которые сформировали его отношение к Родине.
Эти откровения прозвучали в рамках большого интервью, фрагменты которого публикуются в телеграм-канале журналиста.
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