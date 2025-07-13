Украинские сми назвали тех, кто убил полковника СБУ Воронича в Киеве

По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, убийство полковника СБУ Ивана Воронича совершили граждане Азербайджана Хагани Гулализада и Нармин Гулиева. Как утверждается, оба подозреваемых связаны с российскими криминальными кругами, пишет телеграм-канал «Страна.UA».
Гулиева въехала в Украину 15 мая через молдавскую границу, в то время как Гулализаде ранее было запрещено пересекать украинскую границу до 2030 года, что указывает на его нелегальное пребывание в стране.
Жертва покушения, Иван Воронич, по информации Бутусова, руководил диверсионными операциями против российских военных на территориях Российской Федерации.
Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня отчиталась, что ликвидировала подозреваемых в убийстве полковника в пригороде Киева. Расследование обстоятельств убийства продолжается.
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