Испанский город Торре-Пачеко охватили волнения после нападения мигрантов на мужчину

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Торре-Пачеко на юго-востоке Испании начались беспорядки после того, как группа молодых людей, предположительно североафриканского происхождения, избила 68-летнего мужчину. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел у кладбища. Пострадавший в своей жалобе предположил, что нападавшие могли быть мигрантами, что привело к распространению ксенофобских высказываний и призывов «защитить» город от мигрантов.
После инцидента в социальных сетях появилось видео с избиением пожилого человека и фотографии предполагаемых нападавших, однако ни полиция, ни сам пострадавший не подтвердили их подлинность. В течение нескольких дней в городе проходили стихийные собрания, которые перерастали в столкновения между местными жителями и молодежью мигрантского происхождения. В выходные дни в Торре-Пачеко прибыли радикальные группы из других регионов Испании. В результате беспорядков пострадали как минимум пять человек, одного из которых задержали.
Порядок в городе поддерживают 75 сотрудников гражданской гвардии, и власти не исключают возможности новых задержаний. Представители Министерства внутренних дел Испании заверили, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения эскалации конфликта.
На фоне происходящего разгорелись политические споры. Представители левого блока Sumar обвинили правые партии в разжигании ненависти. В ответ лидер регионального отделения крайне правой партии Vox заявил о угрозе безопасности испанцев со стороны незаконной иммиграции и пообещал депортацию всех преступников. Более сдержанно высказался глава главной оппозиционной правой Народной партии, который призвал к усилению мер безопасности и соблюдению закона. -0-