Испанский город Торре-Пачеко охватили волнения после нападения мигрантов на мужчину

После инцидента в социальных сетях появилось видео с избиением пожилого человека и фотографии предполагаемых нападавших, однако ни полиция, ни сам пострадавший не подтвердили их подлинность. В течение нескольких дней в городе проходили стихийные собрания, которые перерастали в столкновения между местными жителями и молодежью мигрантского происхождения. В выходные дни в Торре-Пачеко прибыли радикальные группы из других регионов Испании. В результате беспорядков пострадали как минимум пять человек, одного из которых задержали.