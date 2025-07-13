Сенаторы Грэм и Блюменталь: Трамп может использовать замороженные активы РФ

Американский президент Дональд Трамп может использовать замороженные в США российские активы для помощи Украине, полагают сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.
«Следите за новостями о том, что касается замороженных активов. Европейцы хотят ограничиться передачей Украине доходов от этих активов. Министр (финансов США Скотт. — Прим. ред) Бессент хочет пойти дальше», — сказал Грэм в интервью CBS.
Он заявил, что могут быть приняты «более агрессивные меры» в отношении активов РФ.
Блюменталь полагает, что «пять миллиардов долларов (замороженных российских активов. — Прим. ред.) в США также могут быть использованы».
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп не исключает возможности выделения Украине финансовой помощи на сотни миллионов долларов.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.