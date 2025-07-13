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Сенаторы Грэм и Блюменталь: Трамп может использовать замороженные активы РФ

Ране СМИ сообщили, что президент США не исключает возможности выделения Киеву помощи на сотни миллионов долларов.

Американский президент Дональд Трамп может использовать замороженные в США российские активы для помощи Украине, полагают сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

«Следите за новостями о том, что касается замороженных активов. Европейцы хотят ограничиться передачей Украине доходов от этих активов. Министр (финансов США Скотт. — Прим. ред) Бессент хочет пойти дальше», — сказал Грэм в интервью CBS.

Он заявил, что могут быть приняты «более агрессивные меры» в отношении активов РФ.

Блюменталь полагает, что «пять миллиардов долларов (замороженных российских активов. — Прим. ред.) в США также могут быть использованы».

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп не исключает возможности выделения Украине финансовой помощи на сотни миллионов долларов.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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