Сенатор Грэм* призвал отслеживать информацию об арестованных активах России

Грэм* призвал общественность внимательно следить за новостями, связанными с арестованными российскими активами. Он считает, что заявление хозяина Белого дома может быть непосредственно связано с этой темой. В настоящее время европейские страны обсуждают возможность использования доходов от этих активов для оказания помощи Украине.