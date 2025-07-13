Мелони: взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной на Западе

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее установленные секторальные пошлины останутся в силе. В своем сообщении он также указал, что в случае повышения ЕС своих пошлин на американские товары США увеличат свои тарифы.