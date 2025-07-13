Мелони: взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной на Западе

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила опасения по поводу взаимного введения торговых тарифов, подчеркивая риск возникновения торговой войны между западными странами. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время правительство активно сотрудничает с Европейской комиссией и другими заинтересованными сторонами в рамках переговоров по тарифам. Она отметила, что торговая война ослабит западные страны перед лицом глобальных вызовов, и подчеркнула экономическую и финансовую мощь Европы в отстаивании своих интересов для достижения справедливого соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее установленные секторальные пошлины останутся в силе. В своем сообщении он также указал, что в случае повышения ЕС своих пошлин на американские товары США увеличат свои тарифы.
Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что 30-процентные пошлины могут обойтись американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 млрд евро. По их оценкам, дополнительные тарифы на некоторые итальянские продукты могут достигнуть 45% для сыров, 35% для вин, 36% для макаронных изделий с начинкой и 42% для джемов и варений.
В правительственном Дворце Киджи подтвердили уверенность Италии в возможности достижения справедливого соглашения по торговым переговорам, отметив, что это могло бы укрепить Запад в целом и что провоцировать торговый конфликт между сторонами Атлантики в текущей ситуации нецелесообразно. -0-