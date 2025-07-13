Неизвестный устроил стрельбу в церкви в американском штате Кентукки, много пострадавших

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный человек устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в американском штате Кентукки, в результате множество человек получили ранения. Также неизвестный вступил в перестрелку с патрульным. Об этом в соцсети Х сообщил губернатор штата Энди Бешир, информирует ТАСС.
«Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы», — написал Бешир. Он добавил, что детали нападения устанавливаются и о них будет сообщено в ближайшее время.
По данным полиции, в стрельбе был замешан только один подозреваемый. Как сообщает местная газета Lexington Herald-Leader, злоумышленник открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки. Затем он отправился в баптистскую церковь, находившуюся в 27 км от аэропорта, где открыл стрельбу по прихожанам. Сообщается, что полиция ликвидировала злоумышленника на месте. -0-