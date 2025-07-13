Итальянский суд обязал UniCredit уйти из России для покупки другого банка

Итальянский суд разрешил банку UniCredit начать процесс поглощения Banco BPM, но при условии прекращения деятельности на российском рынке. В судебном постановлении подчеркивается, что требование правительства Италии о выходе UniCredit из России является абсолютно законным и обоснованным.
Согласно решению суда, банк должен продать свои российские активы в течение девяти месяцев. Представитель UniCredit сообщил Bloomberg, что организация анализирует ситуацию и в ближайшее время определит дальнейшие шаги.
Ранее итальянские власти выдвинули ряд условий для одобрения сделки, включая уход UniCredit из РФ. При этом европейские регуляторы заявляли, что подобные требования должны регулироваться на уровне ЕС, а не национальных правительств.
Ранее сообщалось, что европейская библиотека спасает уникальные издания от нашествия жуков.