Самый старый в мире выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы

Президент Камеруна, 92-летний Поль Бийя, подтвердил свое участие в президентских выборах, назначенных на 12 октября 2025 года.
«Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах президента 12 октября 2025 года», — говорится в сообщении политика, опубликованном в социальной сети X.
В своем заявлении Бийя отметил, что не собирается «уклоняться от ответственности» и принял решение откликнуться на призывы из различных регионов страны, учитывая сложную геополитическую обстановку.
Ранее МК писал о камерунце, который боится возвращаться домой из Екатеринбурга.