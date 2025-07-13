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Самый старый в мире выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы

Президент Камеруна, 92-летний Поль Бийя, подтвердил свое участие в президентских выборах, назначенных на 12 октября 2025 года.

Президент Камеруна, 92-летний Поль Бийя, подтвердил свое участие в президентских выборах, назначенных на 12 октября 2025 года.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах президента 12 октября 2025 года», — говорится в сообщении политика, опубликованном в социальной сети X.

В своем заявлении Бийя отметил, что не собирается «уклоняться от ответственности» и принял решение откликнуться на призывы из различных регионов страны, учитывая сложную геополитическую обстановку.

Ранее МК писал о камерунце, который боится возвращаться домой из Екатеринбурга.