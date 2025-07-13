Во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке

Во Франции из переполненной тюрьмы сбежал двадцатилетний заключённый, спрятавшийся в сумке с вещами сокамерника, освобождённого 11 июля.
Мужчина, осуждённый за кражу и торговлю людьми, находился в камере с двумя другими заключёнными. Его исчезновение охрана заметила только 12 июля. Сейчас беглеца разыскивают.
По предварительным данным, побег мог остаться незамеченным из-за нехватки мест в учреждении.
Ранее российский предприниматель, общественный деятель, депутат и художник Виктор Бут рассказал о том, как его картины, написанные во время заключения в американской тюрьме, оказались в России.