Путин: Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 13 июля, заявил, что для России нет альтернативы суверенитету и независимости.
В интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале, Путин подчеркнул, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще.
Он рассказал, что изменил свою речь для Мюнхенской конференции, полностью переписав ее, чтобы обозначить озабоченность Москвы, подчеркнув, что Россия — страна, которая не может жить по-другому.
— Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, — заявил российский лидер.
Путин в пятницу, 20 июня, заявил, что считает русских и украинцев одним народом. По его словам, в этом смысле «вся Украина — наша». Он также отметил, что по собственной же декларации независимости от 1991 года она — нейтральное, внеблоковое и неядерное государство.
Кроме того, президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле».