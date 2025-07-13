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Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине

В Пекине состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Вана И.

В Пекине состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Вана И. Основное внимание министры уделили обсуждению отношений с Соединёнными Штатами и перспективам урегулирования украинского конфликта на основе принципов Устава ООН.

Как сообщает российский МИД, стороны также рассмотрели ситуацию вокруг ирано-израильского противостояния и обстановку на Корейском полуострове. Китайское внешнеполитическое ведомство в своём заявлении подчеркнуло, что российско-китайские отношения представляют собой наиболее зрелую и стратегически значимую модель взаимодействия среди крупнейших мировых держав.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ядерной тематике, связанной с Ираном, а также комплексному рассмотрению украинского кризиса. Ван И отметил исключительную стабильность и ценность партнёрства между Москвой и Пекином в современной международной обстановке.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация будет суверенной, либо ее не будет вообще.

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