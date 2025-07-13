Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине

Как сообщает российский МИД, стороны также рассмотрели ситуацию вокруг ирано-израильского противостояния и обстановку на Корейском полуострове. Китайское внешнеполитическое ведомство в своём заявлении подчеркнуло, что российско-китайские отношения представляют собой наиболее зрелую и стратегически значимую модель взаимодействия среди крупнейших мировых держав.