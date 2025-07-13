США угрожают партнёрам России пошлинами и жёстким выбором

Он отметил, что хозяин Белого дома будет обладать гибкостью в определении размера этих пошлин, вплоть до их обнуления. Сенатор добавил, что США намерены преследовать тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина в бизнесе, и введут дополнительные санкции против самой России, подчеркнув, что в распоряжении Трампа якобы имеется «настоящая кувалда» для прекращения конфликта.