Президент Германии выступил за возвращение в стране воинской повинности

Для этого, как считает президент Германии, необходимо повысить ее привлекательность. Штайнмайер сомневается, что необходимое увеличение численности ВС можно осуществить на добровольной основе. «Никто, особенно министр обороны, не может быть уверен, что этого будет достаточно», — пояснил он. «Вот почему нам нужно обсудить вопрос о призыве сейчас, даже если мы не сможем ввести его в одночасье, потому что после отмены призыва в 2011 году казармы были закрыты, а весь персонал, проводивший обучение до этого момента, больше недоступен», — подчеркнул Штайнмайер.