Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Германии жестко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа

Действия израильской армии в секторе Газа и планируемое властями страны якобы переселение жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы.

Действия израильской армии в секторе Газа и планируемое властями страны якобы переселение жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы. Такое заявление сделал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

«У палестинцев есть право на то, чтобы у них было место, где они могут жить. И то, что сейчас происходит в секторе Газа, неприемлемо», — заявил Мерц в интервью немецкой телекомпании ARD.

Мерц также выразил надежду, что европейцам вместе с американцами «удастся прийти к решению о двух государствах».

Глава немецкого правительства добавил, что уже несколько раз за последние недели встречался и звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Мерц отметил, что дал Нетаньяху понять, что ему не нравятся действия израильских властей в Газе.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху ради сохранения собственной власти специально затягивал войну в Газе.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше