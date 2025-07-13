Канцлер Германии жестко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа

Действия израильской армии в секторе Газа и планируемое властями страны якобы переселение жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы. Такое заявление сделал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
«У палестинцев есть право на то, чтобы у них было место, где они могут жить. И то, что сейчас происходит в секторе Газа, неприемлемо», — заявил Мерц в интервью немецкой телекомпании ARD.
Мерц также выразил надежду, что европейцам вместе с американцами «удастся прийти к решению о двух государствах».
Глава немецкого правительства добавил, что уже несколько раз за последние недели встречался и звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Мерц отметил, что дал Нетаньяху понять, что ему не нравятся действия израильских властей в Газе.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху ради сохранения собственной власти специально затягивал войну в Газе.