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Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному предприятию на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП» на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)», — заявил Лебедев.

Ранее российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины. Удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований Вооружённых сил Украины. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

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