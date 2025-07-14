Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному предприятию на Украине

«Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)», — заявил Лебедев.
Ранее российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины. Удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований Вооружённых сил Украины. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше