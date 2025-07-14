Стало известно, когда Зеленский сформирует новое правительство

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что смена правительства Украины может произойти 15 июля 2025 года, и после отставки Дениса Шмыгаля весь кабинет министров уйдет в отставку автоматически. Зеленский уже анонсировал масштабные кадровые перестановки, включая возможные назначения в Минобороны и дипломатические ротации. До этого глава государства также утвердил нового руководителя сухопутных войск.