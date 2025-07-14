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Направлявшийся из Лондона в Нидерланды самолет бизнес-авиации потерпел крушение при взлете

На данный момент нет информации о том, сколько человек находилось на борту двухмоторного турбовинтового самолета.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет упал после взлета из аэропорта Саутенд под Лондоном. По информации газеты Daily Mail, речь идет о бизнес-джете Beechcraft B200, направлявшемся в Нидерланды. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, самолет должен был взлететь в 15.45 по местному времени (17.45 по минскому времени), а пунктом назначения был указан голландский город Лелистад. На данный момент нет информации о том, сколько человек находилось на борту двухмоторного турбовинтового самолета.

Британские СМИ и соцсети публикуют фото сильного пожара и черных клубов дыма на месте инцидента.

Все рейсы из Саутенда, расположенного в графстве Эссекс, отменены. -0-