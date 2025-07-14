Макрон: военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро

Во Франции планируется значительное увеличение военных расходов: к 2027 году оборонный бюджет страны достигнет 64 миллиардов евро, что вдвое больше, чем в 2017-м. Об этом сообщается по итогам ежегодного обращения президента Франции к вооружённым силам накануне Дня взятия Бастилии.
В рамках выступления было отмечено, что ранее намеченное удвоение бюджета к 2030 году произойдёт на три года раньше — благодаря новому этапу укрепления оборонного сектора.
С момента вступления в должность в 2017 году, глава государства обозначил наращивание обороноспособности как один из ключевых приоритетов. Среди направлений, требующих особого внимания, были названы пополнение арсеналов управляемыми боеприпасами, развитие высокоточного вооружения, закупка беспилотников, усиление флота и авиабаз, модернизация систем ПВО, расширение возможностей в космосе, а также более активная подготовка личного состава и рост числа резервистов.
При этом власти подчёркивают, что увеличение оборонных расходов будет финансироваться не за счёт роста государственного долга, а через развитие экономики и рост производственного сектора. В связи с этим французское руководство призвало бизнес участвовать в инвестициях в оборонные и технологические отрасли, подчеркивая, что укрепление национальной безопасности требует коллективных усилий.
Между тем по итогам 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро лидеры стран-участниц выразили обеспокоенность ростом мировых военных расходов, который, по их оценке, негативно сказывается на возможностях финансирования развития в странах Глобального Юга.