Макрон: военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро

При этом власти подчёркивают, что увеличение оборонных расходов будет финансироваться не за счёт роста государственного долга, а через развитие экономики и рост производственного сектора. В связи с этим французское руководство призвало бизнес участвовать в инвестициях в оборонные и технологические отрасли, подчеркивая, что укрепление национальной безопасности требует коллективных усилий.