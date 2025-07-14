Новости СВО. Освобождена Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях, Трамп нашёл для Украины около 9 млрд, 14 июля

— С началом курской авантюры враг пытался по-быстрому занять Тёткино, но получил жёсткий отпор и убрался восвояси. Сейчас его тоже отобьют, но, как по мне, это больше похоже на демонстрацию, — писал автор канала «Старше Эдды», прогнозируя, что успеха у Киева на этом участке фронта у противника не будет.