Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали неудобную правду о танках Abrams, которые были переданы Украине

Американские танки M1 Abrams, предоставленные Киеву странами НАТО, оказались неспособны эффективно противостоять современным российским средствам поражения. Об этом сообщает издание The National Interest.

Источник: Life.ru

«Ошеломляющие 87% украинского парка основных боевых танков (ОБТ) M1 Abrams были уничтожены, захвачены или потеряны с тех пор, как эта серия впервые была поставлена на фронт в прошлом году. По данным журнала Military Watch, 27 из 31 машины, поставленной Киеву, больше не эксплуатируются», — говорится в материале.

Издание отмечает, что модификации Abrams уступают по техническим характеристикам новейшим образцам российского противотанкового вооружения. Кроме того, ситуация осложняется отсутствием авиационной поддержки, ограниченными возможностями артиллерии, нехваткой подготовленного персонала и дефицитом запчастей.

Ещё в июне в Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки «Север» вывезли с границы Сумской области трофейную бронетехнику Вооружённых сил Украины: два танка M1 Abrams, два БТРа International MaxxPro и другие. Кроме того, российские военнослужащие вывели из строя 26 американских танков из 31.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше