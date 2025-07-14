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ВС РФ нанесли удар по важному заводу на юге Украины

Российская армия нанесла удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП».

Российская армия нанесла удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП». Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья в городе Николаеве Сергей Лебедев.

«Прилетело в НАРП — Николаевский авиаремонтный завод», — рассказал Лебедев.

Незадолго до этого глава города Александр Сенкевич сообщал о взрывах в Николаеве.

Ранее стало известно, что на Украине со страхом ожидают «большое заявление» президента США Дональда Трампа по РФ.

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