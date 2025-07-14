ВС РФ нанесли удар по важному заводу на юге Украины

Российская армия нанесла удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП». Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья в городе Николаеве Сергей Лебедев.
«Прилетело в НАРП — Николаевский авиаремонтный завод», — рассказал Лебедев.
Незадолго до этого глава города Александр Сенкевич сообщал о взрывах в Николаеве.
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