Парфюм войны: Как популярный в России бренд Zielinski & Rozen снабжает украинскую армию

При этом поступающая на местный рынок продукция компании действительно может производиться в России — у нас с 2017 года успешно работает фирма «Зелинский и Розен парфюмерия», выручка которой устойчиво растёт год от года и к концу прошлого года достигла почти 7 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 25,8% к предыдущему периоду и составила 5,8 млрд рублей.