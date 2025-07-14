Глава ЕК: Евросоюз готов ввести контрмеры против США в начале августа

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.
«Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться», — сказала она во время пресс-конференции в Брюсселе.
Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа. Поэтому объединение будет продолжать переговоры. -0-