Глава ЕК: Евросоюз готов ввести контрмеры против США в начале августа

«Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться», — сказала она во время пресс-конференции в Брюсселе.